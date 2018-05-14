Эксперт: Рубль может продолжить укрепление, "забыв" про нефть

Российский рубль в ближайшие время продолжит укрепление.

Хотя в пятницу национальная валюта сдала часть завоеваний четверга (пара USD/RUB поднялась на 22 коп. до 61,93, а EUR/RUB прибавила 44 коп. до 73,97), откат рубля в значительной степени является коррекцией после излишне бурного роста днём ранее, так как на глобальных рынках сохраняется позитивный настрой. Этот настрой остаётся в силе также в понедельник, вызывая рост азиатских площадок и ослабление позиций доллара на глобальном валютном рынке.

Индекс доллара отошёл от максимальных значений с декабря и опустился на 1%. Изменению настроений послужили слабые данные по инфляции в США, которые уменьшили страхи более активных повышений ставки от ФРС.

Как рассказал Накануне.RU финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич, этот откат имеет высокие шансы на продолжение, так как часть игроков, вероятно, захочет зафиксировать прибыль от недавнего роста доллара. Со стороны теханализа, последний месяц на "Форекс" доллар поднимался слишком резко, и теперь ему грозит коррекция примерно на 2%.

В более широкой перспективе, недавний откат также выглядит неплохой возможностью для продажи на росте в рамках долгосрочного тренда на снижение американской валюты, сформированного более года назад. Весьма необычно, но нефть следует за долларом, теряя позиции в пятницу и в понедельник с утра. Среди причин снижения – усиливающаяся буровая активность в США, что обещает дальнейший рост добычи в ближайшие месяцы.

"Рост рынков и снижение нефти имеют противоположное влияние на российскую валюту. Однако в последнее время намного заметней влияние спроса на риски. Таким образом, рублю вполне по силам продолжить восстановление к доллару и евро вслед за ростом рынков, укрепляя свои позиции ниже 74 за евро и 62 за доллар. В то же время, фактор нефти нельзя полностью упускать с радаров. Если коррекция окажется устойчивой, в какой-то момент данный фактор вернётся в поле зрения игроков с российской валютой", - говорит Александр Купцикевич.