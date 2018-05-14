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Новости
14.05.2018 11:34 Мск (13:34 Екб)
спорт | За рубежом
Российские хоккеисты имеют должок перед словаками за Олимпиаду, напомнили в тренерском штабе
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сборная России по хоккею (2018) | Фото: fhr.ru

Старший тренер сборной России Алексей Жамнов сообщил, что место в воротах в матче группового турнира чемпионата мира-2018 против Словакии займет Игорь Шестеркин.
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"В воротах сыграет Шестеркин", - приводит слова Жамнова пресс-служба ФХР.

Вратарь петербургского СКА принял участие в двух матчах чемпионата мира - 2018, в которых отразил 22 броска и не пропустил ни одной шайбы. Шестеркин провел один период в матче со сборной Австрии и полный матч с командой Беларуси.

Не сыграют против словаков нападающий Сергей Андронов и защитник Денис Хафизуллин, ранее получившие травмы. "Повреждения Андронова и Хафизуллина не такие серьезные, но мы не хотим, чтобы ребята усугубили их", - сказал Жамнов.

сборная России по хоккею(2018)|Фото: fhr.ru

Накануне старший тренер заявил, что сборная России имеет должок перед командой Словакии за поражение на групповом этапе Олимпийских игр. "У нас остался должок за поражение на Олимпиаде. Нужно учитывать, что словаки играют в откат, нам нужно избежать потерь в средней зоне и ошибок", - подчеркнул он.

"Словаки аутсайдеры? Не такие уж они и аутсайдеры. Концовки игр настолько непредсказуемы - взять даже вчерашний матч Финляндии и Германии. Настраиваться надо на любого соперника. Словаки довольно неплохо сыграли со шведами. Мы прекрасно понимаем - нам надо только выигрывать сегодня", - резюмировал Жамнов.

Встреча между командами пройдет 14 мая и начнется в 17:15 мск. Во вторник Россия сыграет с лидером группы "А" сборной Швеции.

Ранее стало известно, что победа Швеции над Швейцарией гарантировала российским хоккеистам участие в плей-офф ЧМ.

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14.05.2018 11:34 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:34 Екб


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Российские хоккеисты имеют должок перед словаками за Олимпиаду, напомнили в тренерском штабе
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