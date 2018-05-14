Пятилетний тюменец получил закрытый перелом черепа при падении с крыши гаража

Прогулка по гаражу закончилась для маленького тюменца госпитализацией, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской "Станции скорой помощи".

В районе 15.30 12 мая дети бегали по крышам гаражей. В какой-то момент один ребенок случайно толкнул другого. На помощь пришли прохожие – женщина и двое мужчин. Они увидели на земле плакавшего ребенка в крови и немедленно вызвали "скорую помощь".

Последствия от падения с высоты двух метров – синяк под глазом, шишка на лбу, рассечение губы и прокол щеки, все раны обильно кровоточили. Мальчик чувствовал вялость, головокружение, его потянуло в сон. С предварительным диагнозом "закрытый перелом черепа" пациента доставили в областную клиническую больницу №2.