Холманских и глава свердловского УФСБ встретились, чтобы поговорить о футболе

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских провел рабочую встречу с председателем Совета начальников органов ФСБ России в УрФО, начальником управления ФСБ по Свердловской области Александром Вяткиным. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе уральского полпредства.

В ходе встречи, которая прошла в конце минувшей недели, обсуждались вопросы подготовки к проведению в Екатеринбурге матчей чемпионата мира по футболу-2018.

"Особое внимание уделено антитеррористической защищенности спортивных сооружений и объектов транспортной инфраструктуры, а также вопросам безопасности, организации взаимодействия органов власти и оперативного реагирования на нештатные ситуации", - уточнили в пресс-службе.

В завершение рабочей встречи Игорь Холманских поздравил Александра Вяткина с днем рождения. Напомним, в минувшую пятницу главе свердловского УФСБ исполнился 61 год.

Добавим, недавно в СМИ появилась информация, что Холманских в ближайшее время может уйти с поста уральского полпреда.