Прокурор Челябинской области скоро покинет свой пост

Прокурор Челябинской области Александр Кондратьев скоро покинет пост, эту информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-служье ЗСО Южного Урала, сообщив, что в Заксобрание региона поступило представление за подписью генпрокурора Юрия Чайки на нового прокурора области.

На ближайшем заседании ЗСО, которое пройдет 31 мая, депутаты рассмотрят кандидатуру Виталия Лопина в рамках процедуры согласования с Генпрокуратурой.

Уточняется, что на пост рекомендуется первый заместитель Кондратьева Виталий Лопин.