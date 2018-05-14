Не опять, а снова. В Екатеринбурге перекроют несколько улиц из-за забега

В Екатеринбурге в это воскресенье, 20 мая, пройдет второй Всероссийский полумарафон "Забег". В связи с этим ряд улиц будет перекрыт, сообщается в постановлении администрации города, передаёт корреспондент Накануне.RU.

С 10.15 до 14.30 по проспекту Ленина, от улицы Восточной до улицы Мира; по улице Гагарина, от улицы Блюхера до улицы Малышева; по улице Первомайской, от улицы Гагарина до улицы Мира, будет перекрыто движение транспорта.

Участники могут выбрать дистанцию по своему вкусу: 3 км, 5 км, 10 км или полумарафон.