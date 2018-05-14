СКР: Бывший ученик, напавший на директора школы в Забайкалье, мстил за плохую характеристику

Бывший ученик, напавший на директора школы в селе Забайкальского края, сделал это из мести за плохую характеристику, предоставленную в военкомат. Об этом Накануне.RU сообщили в СУ СКР по региону.

"Обвиняемый допрошен и частично признался в совершении инкриминируемого ему преступления. Показания обвиняемого проверены на месте происшествия, - сказали в ведомстве. - Кроме того, молодой человек пояснил, что мотивом совершения преступления стала личная неприязнь, а также плохая характеристика, представленная директором школы в военный комиссариат".

18-летнему ученику предъявлено обвинение в покушении на убийство, он взят под стражу.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в селе Новоберёзовское Забайкальского края.

По данным следствия, 7 мая около 22 часов молодой человек напал на 63-летнего мужчину, директора местной школы около его дома и нанес ему не менее трех ударов ножом. Потерпевший в тяжелом состоянии госпитализирован.