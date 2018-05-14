Консул Украины в Гамбурге попался на призывах уничтожать евреев

На Украине новый антисемитский скандал. Консул страны в Гамбурге Василий Марущинец размещает на своей странице в Facebook антисемитские публикации. Об этом заявил известный украинский блогер Анатолий Шарий.

Страница Марущинца ограничена для просмотра для тех, кто не состоит у него в друзьях. Однако Шарий показал посты, которые не видят другие пользователи и в которых дипломат оскорбительно высказывается о евреях. В частности, он писал, что войну нацистской Германии объявил евреи в 1934 году, что "быть фашистом почетно". На его странице также красуются свастики, а многие из его постов прямо прямо призывают к уничтожению евреев. Он публиковал и сообщения, направленные против венгров, поляков, русинов.

По словам Шария, посты Марущинца в Facebook были поддержаны рядом кадровых сотрудников МИД Украины.

На ситуацию отреагировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

“Антисемитам и тем, кто разжигает межнациональную рознь, не может быть места ни в цивилизованном обществе, ни в МИД. Госсекретарь МИД Украины начинает дисциплинарное производство. Во всех деталях основательно разберемся”, – заверил Климкин в Twitter.

А вот глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский не удивлен.

"Все так удивляются, что в МИДе консулом работает антисемит. Друзья, их там много. Просто не все такие дураки, как Марущинец. Вопрос, как такие люди попадают в МИД. Как сельский голова Марущинец попал на учебу в Дипломатическую академию и закончил ее? Мало того, что они попадают туда. Так они там еще и размножаются. Папа Марущинца работает консулом в Гамбурге, а его дочь – в консульстве Украины в Мюнхене", – отметил Долинский.

Один из пользователей под ником Петрович написал, что "хотели в ЕС, а попали в СС".

Как сообщало Накануне.RU, в последнее время на Украине возникла тема антисемитизма. 57 американских конгрессменов в письме к Госдепу США выразили беспокойство в связи с ростом антисемитизма в Европе, в том числе на Украине. Громкий инцидент случился в Одессе, когда во время нацистского "марша украинского порядка" 2 мая руководитель городского отделения "Правого сектора" (запрещен в России) призвала очистить Украину от евреев. Отметим, что еврейские организации Украины разошлись по этому вопросу.