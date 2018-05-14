Отставка с обысками: к экс-главе Миасса снова пожаловали правоохранители

В администрации Миасса 14 мая вновь проходят обыски - в мэрию нагрянули силовики, около 11.00 в здание пришли несколько человек в штатском и один боец в камуфляже и маске, передает корреспондент Накануне.RU.

Информации о визите силовиков и проводимых сейчас в администрации Миасского городского округа мероприятиях крайне мало. Местные СМИ скупо сообщают об утреннем визите, подчеркивая, что сегодня вроде бы ушедший в отставку по требованию губернатора области Бориса Дубровского Геннадий Васьков должен был выступить с прощальной речью перед подчиненными из администрации.

Власть в городе временно из-за отставки передана первому заместителю Александру Качеву, сам Васьков в администрации с утра не появлялся, где он и что с ним - неизвестно. В силовых ведомствах по традиции ничего не комментируют, даже отказываются подтверждать сегодняшний визит следователей.

Из разговора с начальником информационного управления, пресс-секретарем главы Миасса Надеждой Соколовой выяснить удалось также немного. Она пояснила, что находится в отгуле, о визите силовиков узнала из миасских СМИ, местонахождение экс-главы города ей неизвестно.

"Но его точно сегодня не видели в мэрии", - уточнила Соколова.

Следует напомнить, что почти ровно год назад правоохранительные органы уже проводили некую операцию по задержанию Васькова, правда, тогда глава города быстро вышел на свободу и вернулся к исполнению обязанностей. Никаких объяснений ни с какой стороны не последовало, сам Геннадий Васьков назвал тот случай "рядовым мероприятием".