Администрация Сургута продает акции "костромского" РКЦ

Администрация Сургута дала согласие на продажу акций Единого информационного расчетно-консультационного центра (ЕИРКЦ) - четверть ценных бумаг структуры принадлежит Расчетно-кассовому центру ЖКХ. Согласовать сделку готовятся депутаты, передает корреспондент Накануне.RU.

РКЦ Сургута владеет 25,01% акций "ЕИРКЦ", принимающего платежи горожан за "коммуналку", городской МУП стал акционером и соучредителем в 2017 г. Второй участник общества с большей долей - одноименное костромское АО "ЕИРКЦ". Привлечение организации к сбору платежей чиновники объясняли необходимостью обеспечения стабильной работы предприятия, ЕИРКЦ за счет средств стороннего инвестора имело более современное программное обеспечение.

Теперь решение о продаже акций связано с попыткой вывода из кризиса самого РКЦ, у которого в прошлом году образовался кассовый разрыв. На февральском заседании депутаты дали поручение МУПу избавиться от постороннего имущества. К нему относится ЕИРКЦ, к тому же парламентарии упрекнули частного инвестора в нежелании развивать сургутский актив.

В повестке майского заседания уже появится вопрос о продаже акций совместного с костромским инвестором предприятия. 25% Сургута оценены в 25 тыс. руб. Отметим, что акционеры общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то доля РКЦ может достаться стороннему инвестору.