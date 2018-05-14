Администрация Сургута продает акции "костромского" РКЦ

в этот день
14.05.18
12:44
В Екб.14:44
У могилы участника группы Дятлова нашли кости и куски от гроба
Отставка с обысками: к экс-главе Миасса снова пожаловали правоохранители
В Ядрово из гладкостволки обстреляли мусоровоз. Подробности
Главное
Бастрыкин может перейти в Конституционный Суд

Тема дня
"Без инвестиций в промышленность развития экономики не будет" После избрания главой государства Владимир Путин представил приоритеты на будущие шесть лет, среди главных источников роста экономики он назвал увеличение инвестиций до 25–27% ВВП. Но реальны ли эти цифры с новым кабмином?
14.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 14


В Тюмени назревает экологический протест. Горожане предупреждают: "Будет, как в Волоколамске…" Экологический протест в Тюмени становится проблемой и, судя по всему, может стать основным лейтмотивом предстоящей избирательной кампании в местную гордуму. Недавняя ночная вырубка несколько сотен деревьев в безымянном сквере у автовокзала ради строительства очередного рынка стала последней каплей в терпении активистов-экологов.
11.05.2018
политика ;  | комментариев: 2
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Сирии разбился российский "Аллигатор"
"Разнести к чертям этот отель": жительница Екатеринбурга рассказала, как российские туристы отметили 9 мая в Турции
"Позорище безграмотное". В Кургане власти допустили размещение баннеров с ошибками к Дню Победы
Минобороны РФ прокомментировало "перехват" Ту-95МС авиацией США
Россиянам предлагают подписать петицию против повышения пенсионного возраста
Медведев выдвинул кандидатов в новое правительство
В Волоколамске дети заговорили о революции, в Ядрово обстрелян мусоровоз
В Кургане кран упал на железнодорожные пути
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 513

Администрация Сургута продает акции "костромского" РКЦ
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

(2005) | Фото: univermagnn.nnov.ru

Администрация Сургута дала согласие на продажу акций Единого информационного расчетно-консультационного центра (ЕИРКЦ) - четверть ценных бумаг структуры принадлежит Расчетно-кассовому центру ЖКХ. Согласовать сделку готовятся депутаты, передает корреспондент Накануне.RU.

РКЦ Сургута владеет 25,01% акций "ЕИРКЦ", принимающего платежи горожан за "коммуналку", городской МУП стал акционером и соучредителем в 2017 г. Второй участник общества с большей долей - одноименное костромское АО "ЕИРКЦ". Привлечение организации к сбору платежей чиновники объясняли необходимостью обеспечения стабильной работы предприятия, ЕИРКЦ за счет средств стороннего инвестора имело более современное программное обеспечение.

Теперь решение о продаже акций связано с попыткой вывода из кризиса самого РКЦ, у которого в прошлом году образовался кассовый разрыв. На февральском заседании депутаты дали поручение МУПу избавиться от постороннего имущества. К нему относится ЕИРКЦ, к тому же парламентарии упрекнули частного инвестора в нежелании развивать сургутский актив.

В повестке майского заседания уже появится вопрос о продаже акций совместного с костромским инвестором предприятия. 25% Сургута оценены в 25 тыс. руб. Отметим, что акционеры общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то доля РКЦ может достаться стороннему инвестору.

Другие новости по темам: Дума Сургута, РКЦ ЖКХ, Единый информационный расчетно-консультационный центр
14.05.2018 10:39 Мск | Сургут | информационная служба Накануне.RU
12:39 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Администрация Сургута продает акции "костромского" РКЦ
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+