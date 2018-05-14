Предъявлено обвинение пермяку, зарезавшему земляка около продуктового магазина

В Перми предъявлено обвинение 49-летнему местному жителю, который проходит по делу об убийстве около продуктового магазина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

Сейчас решается вопрос об его аресте. Расследование продолжается.

Напомним, 9 мая у продуктового магазина в Индустриальном районе Перми в ходе ссоры 49-летний мужчина несколько раз ударил ножом 32-летнего земляка. Последний умер на месте.