Дворкович выдвинут в совет директоров РЖД

И.о. вице-премьера РФ Аркадий Дворкович выдвинут в совет директоров "Российских железных дорог". Соответствующий список кандидатов опубликован в распоряжении правительства РФ, размещенном на официальном портале правовой информации.

Документом от 10 мая текущего года премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей РФ и независимых директоров в совет директоров и ревизионную комиссию РЖД.

Отметим, что должность Дворковича, представленного в списке кандидатов, не указана в распоряжении.

Кроме того, в совет директоров выдвинуты кандидатуры экс-главы Красноярского края Виктора Толоконского, председателя правления "Россельхозбанка" Дмитрия Патрушева, гендиректора "Росагролизинга" Валерия Назарова и другие.

Как сообщало Накануне.RU, Дворкович не был назван в списке кандидатов в состав нового кабинета министров. Ранее СМИ информировали, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев предложил и. о. вице-премьера возглавить фонд "Сколково".