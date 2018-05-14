Главы ямальских департаментов раскрыли кошельки: доходы по-прежнему растут

Руководители департаментов Ямало-Ненецкого автономного округа отчитались о доходах за 2017 г. Как следует из опубликованных на сайте деклараций, доходы чиновников продолжают расти, передает корреспондент Накануне.RU.

Доходы директора департамента образования Марины Кравец выросли с 6,6 млн до 8,5 млн руб. Глава департамента владеет квартирой в долевой собственности площадью 47,5 кв. м, земельным участком 605 кв. м и жилым строением без права регистрации и проживания в нем. Доход супруга составил 1,2 млн руб. Ему принадлежит квартира площадью 64,8 кв. м. Также в долевой собственности мужа Марины Кравец квартира площадью 49 "квадратов". В пользовании у супругов квартира 106,3 кв. м.

Первый заместитель директора департамента - начальник управления государственного контроля (надзора) в сфере образования Сергей Бойченко заработал в этом году 7,2 млн руб., что также больше по сравнению с 2016 г., когда доход чиновника составил 6,4 млн руб. Выросли доходы и других заместителей Марины Кравец: Яна Весова заработала 4,3 млн руб. (2,6 млн руб. - в 2016 г.), а Людмила Кононенко - 9,4 млн руб. (6,1 млн руб. в 2016 г.)

Директор государственно-правового департамента Дмитрий Погорелов заработал 10,4 млн руб., в 2016 г. его доход составил 8,1 млн руб. Ему принадлежат дачный участок 1087 кв. м, земельный участок под гараж, квартира 70,3 кв. м, квартира 87,3 "квадратов" и гараж. Супруга владеет квартирой площадью 69,4 кв. м, квартирой площадью 46 "квадратов" и в долевой собственности ей принадлежит квартира площадью 33,3 "квадратов". Квартира площадью 67,3 кв. м записана на несовершеннолетнего ребенка Дмитрия Погорелова. В пользовании у семьи главы департамента квартира 90,3 кв. м и дача 70,1 кв. м. Заместитель главы департамента Анастасия Балобанова увеличила свой доход с 5,9 млн руб. до 6,3 млн руб., замдиректора Ирина Граф с 7,1 млн руб. до 8,2 млн руб.

Директор департамента агро-промышленного комплекса Виктор Югай заработал 8,8 млн руб. (7,7 млн в 2016 г.). Ему принадлежит автомобиль Mitsubishi, квартира в долевой собственности площадью 67,8 "квадратов", квартира площадью 105,1 кв. м и земельный участок 934 кв. м. Супруга Югая заработала 4,4 млн руб.

Значительно выросли доходы директора департамента внутренней политики Сергея Климентьева - в прошлом году он заработал 11,7 млн руб., тогда как в 2016 г. - 7,9 млн руб. Ему принадлежит джип, жилой дом площадью 230 кв. м, квартира 122,2 "квадратов" и земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки 938 кв. м. Один из детей Климентьева владеет квартирой в долевой собственности площадью 90,1 кв. м. Супруга заработала 10,4 млн руб. Заместители Елена Байданова и Дмитрий Егудас заработали 9,3 млн руб. и 8,8 млн руб. соответственно. Доходы замов выше, чем в 2016 г.

Директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Владимир Власов в 2017 г. заработал 7,9 млн руб. Глава департамента занятости населения Ольга Акинина - 8,6 млн руб. Ей принадлежат три квартиры и автомобиль Volkswagen.

Директор департамента здравоохранения Сергей Новиков в 2017 г. заработал 10 млн руб. В 2016 г. его доход составил 5,7 млн руб. Также глава ямальского департамента продал четыре легковых автомобиля УАЗ и автомобиль ГАЗ. В его собственности по-прежнему находится квартира площадью 100,90 кв. м.

Директор департамента имущественных отношений Олеся Швагер заработала 8,9 млн руб. Ей принадлежит две квартиры площадью 40,60 кв. м и 63,20 кв. м. Доход директора департамента культуры Евгения Колтунова составил 9,5 млн руб. Ему принадлежат две квартиры 77 и 83,8 "квадратов". Двумя квартирами также владеет его супруга, которая заработала 3,5 млн руб. В пользовании у супругов квартира площадью 90,8 кв. м.

Глава департамента молодежной политики и туризма Эльвира Тимергазина задекларировала доход в 9,1 млн руб. и легковой автомобиль Audi. В пользовании у директора департамента квартира 92,2 кв. м. Ее ребенок в долевой собственности владеет квартирой площадью 50,5 "квадратов". Директор департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции Андрей Копырин отчитался о доходах в сумме 8,6 млн руб. Ему принадлежат два автомобиля Toyota и два мотоцикла. Глава департамента по делам КМНС Инна Сотруева отчиталась о доходе в 9,5 млн руб. - в 2016 г. ее доходы были меньше на 1,5 млн руб., директор департамента по науке и инновациям Алексей Титовский заработал 7,6 млн руб. Ему принадлежит квартира 79,7 "квадратов", жилой дом, земельный участок и нежилое помещение. Также главе департамента принадлежат легковой автомобиль Сhevrolet и легковой автомобиль Mitsubishi

Глава департамента по физической культуре и спорту Андрей Масанов в 2017 г. заработал 7,1 млн руб. Ему принадлежит земельный участок, два автомобиля Mitsubishi, УАЗ, снегоход, мотор лодочный, мототранспортное средство. Директор департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа Владимир Галуза также заработал 7,1 млн руб.

Директор департамента социальной защиты населения Елена Карпова заработала 8,2 млн руб. - в 2016 г. - 6,7 млн руб.. Ей принадлежат две квартиры площадью 93,7 и 72,4 "квадратов". Доход главы департамента специальных мероприятий Контантина Гриня составил 9,2 млн руб. Ему принадлежит квартира 81,8 кв. м, а также автомобиль Toyota.

В департаменте строительства и жилищной политики первый заместитель Евгений Кузаев заработал гораздо больше начальника. Его доход составил 15 млн руб. В 2016 г. доход чиновника был 14 млн руб. Кузаеву принадлежит легковой автомобиль Toyota прицеп, снегоход, мотовездеход, грузовой автомобиль УАЗ, две квартиры 41 кв. м и 77,3 кв. м, земельный участок площадью 800 "квадратов" и административное здание 468,6 кв. м. Супруга Евгения Кузаева владеет земельным участок 517 кв. м и жилым домом 61,1 кв. м. Также ей принадлежит легковой автомобиль Toyota. Директор департамента Юрий Теряев заработал 8,4 млн руб. Ему принадлежит легковой автомобиль Кадиллак и легковой автомобиль Mercedes, а также две квартиры площадью 94,2 и 107,2 "квадратов". Супруге Теряева принадлежит квартира 92,1 кв. м. Ее доход в прошлом году составил 2,7 млн руб.

Директор департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Дмитрий Афанасьев заработал 11,1 млн руб. В 2016 г. его доходы были скромнее - 8,4 млн руб. Чиновнику принадлежит земельный участок 1500 кв. м, квартира 155,3 кв. м и гараж. Из движимого имущества директору принадлежат легковой автомобиль Volvo, катер, снегоход, автомобильный прицеп. Супруга владеет квартирой площадью 76 "квадратов" и автомобилем Toyota. Она заработала 2,5 млн руб.

Директор департамента экономики Светлана Гусева заработала в 2017 г. 8,8 млн руб. Ей принадлежат две квартиры 44,1 и 68,1 кв. м.

Напомним, самыми богатыми главами ямальских департаментов стали директор департамента международных и внешнеэкономических связей Александр Мажаров, который заработал в 2017 г. 38,9 млн руб., директор департамента финансов Альбина Свинцова, доход которой составил 30,7 млн руб., и директор департамента государственного жилищного надзора Сергей Карасев, сообщивший о доходе в 24,8 млн руб.

Как сообщало Накануне.RU, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин в 2017 г. заработал 23,6 млн руб.