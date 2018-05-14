В Югре подросток раскачал и уронил на себя футбольные ворота: у мальчика перелом предплечья

В поселке Пионерский (ХМАО) 13-летнего школьника придавило футбольными воротами, он госпитализирован, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Сообщение о трагедии поступило правоохранителям в 19.00 13 мая. Мальчик получил перелом предплечья, ему оказывается помощь. Установлено, что футбольное поле находится в оперативном управлении муниципального культурно-спортивного комплекса "Импульс". Его директор уже опрошен следователем.

В рамках доследственной проверки изъята служебная документация. Свидетели рассказали, что перед тем, как получить травму, подросток забрался на ворота и раскачал их.