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У могилы участника группы Дятлова нашли кости и куски от гроба
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останки участника группы Дятлова, кладбище, кости (2018) | Фото: Валентин Дегтярев

Радиолюбитель Валентин Дегтерёв из Нижнего Тагила сообщил о том, что 13 мая около могилы туриста знаменитой группы Дятлова Семёна Золотарёва были найдены кости, включая большой фрагмент ребра, и куски гроба. Могила находится в Екатеринбурге на Ивановском кладбище. Об этом он сообщил в своих социальных сетях, передаёт корреспондент Накануне.RU.

останки участника группы Дятлова, кладбище, кости(2018)|Фото: Валентин Дегтярев

"Как я и обещал, провел там косметический ремонт. Памятник укрепил, теперь он стоит надежно, не шатается. В процессе работы по ремонту нашел на земле, рядом с могилой, некоторое количество костей, куски темной древесины (части гроба), а также большой фрагмент ребра. Ребро чистое, со следами спила. Скорее всего, его "использовали" для процедуры ДНК, а эту часть потом просто швырнули на землю, поленившись похоронить её снова", - считает мужчина.

останки участника группы Дятлова, кладбище, кости(2018)|Фото: Валентин Дегтярев

По его словам, кости валялись под ногами посетителей кладбища. Дегтерёв собрал всё в один пакет и планирует в дальнейшем захоронить или же показать следователю. Все работы он проводил при свидетелях.

"Могилу, после эксгумации от 12 апреля, очень плохо зарыли. Она сильно провалилась", - добавил радиолюбитель.

останки участника группы Дятлова, кладбище, кости(2018)|Фото: Валентин Дегтярев

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14.05.2018 10:59 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
12:59 Екб


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У могилы участника группы Дятлова нашли кости и куски от гроба
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