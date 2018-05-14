СМИ: Бастрыкин может перейти в Конституционный Суд

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин может в 2018 году уйти со своего поста, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, место Зорькина в перспективе может занять государственно-правового управления президента РФ Лариса Брычева, которая, как и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, "могут в скором времени стать судьями Конституционного суда". Для этого не придется отправлять в отставку действующих судей КС, несколько вакантных мест там уже существует.

Полномочия главы КС недавно были продлены, но, по словам источника, "Валерий Дмитриевич сам готов к уходу после того, как он провел инаугурацию президента". Одним из вопросов является самочувствие 75-летнего Зорькина, отмечает собеседник агентства.

Председатель КС Валерий Зорькин

На должность председателя ГПУ президента, которая может освободиться в случае ухода Брычевой, по данным источника, обсуждаются кандидатуры главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова и ректора Тюменского госуниверситета Валерия Фалькова.

Напомним, после доклада генерального прокурора Юрия Чайки в Совете Федерации, где он заявил о необходимости вернуть прокурорам полноценный надзор за следствием, сообщалось о скорой реформе СКР.