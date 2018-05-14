Жительница Южного Урала сядет в тюрьму на 12 лет за покушение на сбыт наркотиков

В Копейске осудили 46-летнюю женщину за покушение на незаконный сбыт наркотиков.

Подсудимая купила у неустановленного лица наркотическое средство, содержащее карфентанил массой не менее 528.74 гр. с целью дальнейшей реализации, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Потом женщина в июле 2017 года через место скрытого хранения реализовала часть наркотического средства массой 4.34 гр.

В августе 2017 года при попытке реализации части наркотика у подсудимой обнаружено и изъято наркотическое средство суммарной массой 54.15 гр. После чего был обнаружен тайник, содержавший оставшееся наркотическое средство.

При вынесении приговора суд отменил женщине отсрочку отбывания наказания, предоставленную до достижения ребенком 14 лет, по приговору Копейского горсуда от 6 мая 2013 года за совершение аналогичного преступления и назначил окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет со штрафом в размере 250 тыс. рублей с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима.