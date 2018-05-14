Демонтаж ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове начнется 15 мая

Снос торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове, где в конце марта при пожаре погибли 60 человек, начнется 15 мая. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев.

"Как я и обещал, завтра, 15 мая, мы приступаем к демонтажу торгового центра "Зимняя вишня". Следственный комитет снял арест. Работы начнутся в запланированные сроки", - говорится в сообщении.

Как сообщало Накануне.RU, ранее глава региона пояснил, что в рамках демонтажа запланирован снос не только ТРЦ, но и расположенных рядом с ним бани и котельной, к которой подключены соседние здания и для них необходимо было найти новые источники теплоснабжения. По словам Цивилева, до 1 сентября на месте "Зимней вишни" появится мемориальный комплекс.

Также сообщалось, что основной собственник ТЦ передаст здание властям города и оплатит его снос.