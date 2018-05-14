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На Среднем Урале ссора двух рецидивистов закончилась убийством и поджогом
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Качканар, убийство, следственный эксперимент (2018) | Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

В уральском городе Качканаре ранее неоднократно судимый 47-летний мужчина убил человека и пытался сжечь его дом. Жертвой стал знакомый преступника.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, поздним вечером 5 мая злоумышленник распивал спиртное в квартире такого же судимого 44-летнего мужчины, с которым он познакомился незадолго до описываемых событий. В разгар застолья между ними вспыхнул конфликт, но его предотвратил их третий приятель, также выпивавший в данной компании. Когда злоумышленник и его оппонент немного успокоились, он ушел к себе домой. Оставшись вдвоем, мужчины вновь поссорились.

Качканар, убийство, следственный эксперимент(2018)|Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

Фото со следственного эксперимента

"В ходе конфликта злоумышленник вооружился бытовым ножом, а также отверткой и причинил ими своему оппоненту колото-резаные ранения в области лица и шеи. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Уходя из квартиры, злоумышленник совершил поджог, намереваясь скрыть следы преступления и своего пребывания в квартире. В дальнейшем возникшее возгорание было потушено сотрудниками МЧС", - сообщили в следствии.

Качканар, убийство, следственный эксперимент(2018)|Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

Личность убийцы, который оказался бомжом, была установлена в считанные часы, затем он был задержан сотрудниками полиции.

"Задержали злоумышленника сотрудники уголовного розыска МО МВД РФ "Качканарский". Было установлено, что злоумышленник является уроженцем поселка Лобва и освободился из мест заключения он совсем недавно - в ноябре 2017 года. Однако должных выводов из пребывания в местах не столь отдаленных гражданин, по всей видимости, не сделал", - сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Свердловской области.

Сейчас расследование продолжается.

Качканар, убийство, отвертка(2018)|Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

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14.05.2018 10:38 Мск | Качканар | информационная служба Накануне.RU
12:38 Екб


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На Среднем Урале ссора двух рецидивистов закончилась убийством и поджогом
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