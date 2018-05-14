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Новости
14.05.2018 10:16 Мск (12:16 Екб)
экономика
Младший сын генпрокурора Чайки вложился во внедрение блокчейна в промышленность
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сын генпрокурора Игорь Чайка (2018) | Фото: dp.ru/Антон Ваганов

Предприниматель, младший сын генпрокурора России Юрия Чайки Игорь Чайка вместе с основателем одного из крупнейших инжиниринговых центров "Элтех СПб" Алексеем Трошиным учредили Национальную инжиниринговую корпорацию (НИК). Об этом они сообщили РБК.
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Согласно данным СПАРК, Национальная инжиниринговая корпорация была создана в апреле 2018 года на базе Технологической инжиниринговой компании, владельцем которой до последнего времени был Роман Сарычев. Чайка вложил в НИК 400 млн рублей и получит 80% компании, оставшиеся 20% - Трошин, который займет пост директора корпорации.

Алексей Трошин уточнил, что деньги пойдут на закупки программного обеспечения и привлечение профессионалов с рынка. Не исключил он и привлечения проектного финансирования от банков.

Игорь Чайка сообщил, что НИК не собирается приобретать активы на инжиниринговом рынке. "Покупать не собираемся, но лучшие кадры консолидируем с рынка. Костяк команды уже сформирован", - сказал он. По его словам, сейчас к работе в компании привлечены уже около 200 человек.

сын генпрокурора Игорь Чайка(2018)|Фото: dp.ru/Антон Ваганов

По словам Трошина, НИК будет работать в сегменте производственного хай-тек инжиниринга, используя такие технологии, как интернет вещей и блокчейн.

Бизнесмен уточнил, что в сферу "стратегического интереса" НИК на ближайшие годы входит, в первую очередь, создание первых в России предприятий с максимально реализуемыми на текущем уровне развития системами "Индустрии 4.0".

Концепция "Индустрия 4.0", или Четвертая промышленная революция, предусматривает сквозную цифровизацию всех физических активов предприятий и их интеграцию в единую экосистему.

В этой сфере работают крупные иностранные компании - такие как Fluor и M+W Group. В России индустриальный интернет вещей является одним из стратегических направлений "Ростелекома". В пресс-службе этой компании отказались от комментариев.

Другие новости по темам: игорь чайка, блокчейн, алексей трошин, национальная инжиниринговая корпорация
14.05.2018 10:16 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:16 Екб


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Младший сын генпрокурора Чайки вложился во внедрение блокчейна в промышленность
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