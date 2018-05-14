В Зауралье нарушали права детей-инвалидов

Прокуратура Зауралья проверила исполнение законодательства о социальной защите детей с ограниченными возможностями здоровья.

В ходе проверки установлены факты нарушения прав детей, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

В соответствии с законом обучающиеся в Лесниковском лицее дети с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. Однако целевые деньги для исполнения обязанности по обеспечению бесплатным двухразовым горячим питанием обучающихся из бюджета Кетовского района не выделялись и не поступали.

Это повлекло за собой нарушение прав и законных интересов обучающихся.

"Защищая права детей, прокурор в суд направил исковое заявление в котором потребовал обязать Лесниковский лицей обеспечить обучающихся с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым горячим питанием. Суд, согласившись с позицией прокурора, удовлетворил требования в полном объеме", - отметили в ведомстве.