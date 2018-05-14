На дороги Москвы вернут "стаканы" для сотрудников ГАИ

Сотрудникам Госавтоинспекции в Москве вернут стеклянные кабины для "несения службы в комфортных условиях", сообщают СМИ со ссылкой на департамент капремонта столицы.

По данным "Известий", новые конструкции появятся практически на всех важных перекрестках и магистралях, а также на спецтрассах. Такие ветрозащитные сооружения появились в Москве в 1950-х гг. , в них сотрудники ГАИ могли укрыться от ветра, солнца или снегопада. В народе конструкции прозвали "стаканами".

"Стационарные сооружения "Консоль регулировщика", как правило, оборудованы только пультом управления светофорными объектами, позволяющими регулировать дорожное движение и нести службу в более комфортных условиях", - приводит МИА "Россия сегодня" комментарий пресс-службы МВД.

В настоящее время в столице смонтировано уже 38 кабин. В среднем одна такая кабина обходится в 500 тыс. руб.