Депутаты примут отставку главы Миасса и назначат исполняющего обязанности

15 мая депутаты Миасса рассмотрят вопрос об отставке главы города Геннадия Васькова и назначении исполняющего обязанности руководителя муниципалитета. Повестка заседания опубликована на сайте городского парламента, передает корреспондент Накануне.RU.

В повестке три вопроса: о досрочном прекращении полномочий главы Миасского городского округа, о возложении исполнения обязанностей главы и об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность руководителя муниципалитета.

Напомним, отставку главы Миасса инициировал губернатор Борис Дубровский.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в конце апреля в Миассе депутаты городского собрания проголосовали против принятия отчета Геннадия Васькова о результатах работы за прошлый год.