Обычно наоборот? В Первоуральске в мешки для трупов упаковали мусор

В Первоуральске 12 мая состоялся субботник. Мусор, который был собран на территории городской больницы № 1, утрамбовали в мешки для трупов, пишут жители в группе "Инцидент.Екатеринбург", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Ранее использование таких мешков вызвало скандал в Челябинске. Похоже, в Первоуральске о нем не слышали. Хотя что такого в этих мешках? Мешки же", - пишут читатели.

При обсуждении люди разделились на два лагеря, кто-то пишет, что "убирают мусор - плохо, не убирают - тоже плохо", а некоторые считают, что это очень пугающая картина.

"В похоронном бюро за такой мешок до тысячи рублей просят. Золотой мусор, видимо", - пишет пользователь.