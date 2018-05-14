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от издателя  |  комментариев: 14


В Тюмени назревает экологический протест. Горожане предупреждают: "Будет, как в Волоколамске…" Экологический протест в Тюмени становится проблемой и, судя по всему, может стать основным лейтмотивом предстоящей избирательной кампании в местную гордуму. Недавняя ночная вырубка несколько сотен деревьев в безымянном сквере у автовокзала ради строительства очередного рынка стала последней каплей в терпении активистов-экологов.
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политика ;  | комментариев: 2
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Новости
14.05.2018 09:58 Мск (11:58 Екб)
политика | В России
В Госдуму внесен проект об уголовной ответственности за исполнение санкций США
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В Госдуму внесены поправки в Уголовный кодекс РФ, которыми вводится ответственность за исполнение санкций США на территории Российской Федерации. Авторы инициативы - группа депутатов вместе со спикером ГД Вячеславом Володиным и лидерами фракций, а также глава Совфеда Валентина Матвиенко, передает корреспондент Накануне.RU.

Проектом предлагается дополнить главу 29 УК РФ "Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства" статьей "Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций или сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией".

Уголовная ответственность предусматривается как за совершение действий в целях исполнения иностранных санкций, повлекших ограничение или отказ в совершении сделок, так и за совершение гражданином РФ умышленных действий, способствующих введению таких ограничительных мер.

Наказание - штраф до 600 и 500 тыс. руб. соответственно либо ограничение свободы на срок до четырех и трех лет соответственно, либо принудительные работы на срок до четырех и трех лет соответственно, либо лишение свободы на срок до четырех и трех лет соответственно. Правонарушение относится к преступлениям средней тяжести.

Поправки позволят исполнить ранее внесенный проект закона "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств", являющийся ответом на санкции. В первом чтении депутаты рассмотрят его 15 мая.



Развитие сюжета: Ранее 14.05.2018 11:59 Мск
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14.05.2018 09:58 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
11:58 Екб


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В Госдуму внесен проект об уголовной ответственности за исполнение санкций США
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