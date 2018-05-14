В Госдуму внесен проект об уголовной ответственности за исполнение санкций США

В Госдуму внесены поправки в Уголовный кодекс РФ, которыми вводится ответственность за исполнение санкций США на территории Российской Федерации. Авторы инициативы - группа депутатов вместе со спикером ГД Вячеславом Володиным и лидерами фракций, а также глава Совфеда Валентина Матвиенко, передает корреспондент Накануне.RU.

Проектом предлагается дополнить главу 29 УК РФ "Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства" статьей "Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций или сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией".

Уголовная ответственность предусматривается как за совершение действий в целях исполнения иностранных санкций, повлекших ограничение или отказ в совершении сделок, так и за совершение гражданином РФ умышленных действий, способствующих введению таких ограничительных мер.

Наказание - штраф до 600 и 500 тыс. руб. соответственно либо ограничение свободы на срок до четырех и трех лет соответственно, либо принудительные работы на срок до четырех и трех лет соответственно, либо лишение свободы на срок до четырех и трех лет соответственно. Правонарушение относится к преступлениям средней тяжести.

Поправки позволят исполнить ранее внесенный проект закона "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств", являющийся ответом на санкции. В первом чтении депутаты рассмотрят его 15 мая.