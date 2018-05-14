Роспотребнадзор заявил о низком проценте фальсификации молочной продукции

Роспотребнадзор провел исследования молочных продуктов, в ходе которых определил процент фальсификации в молоке и твороге. Отмечается, что информация о массовой фальсификации молочной продукции растительными жирами не подтверждается.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, исследования проводились в отношении творога (9 процентов жирности), питьевого молока (3,2 процента) и 72,5-процентного сливочного масла. В исследовании приняли участие около 250 федеральных и региональных брендов.

Результаты показали, что подавляющее большинство проб молока и сливочного масла соответствуют всем обязательным требованиям (72 пробы молока из 90 отобранных, 53 сливочного масла из 82 отобранных).

"В категории "творог" выявлено несоответствие по микробиологическим показателям, что говорит о нарушении требований к условиям транспортировки и хранения", - отметили в Роспотребнадзоре.

Превышение количества антибактериальных веществ было обнаружено в 5 пробах молока, 9 творога и 2 сливочного масла. При этом ни в одной пробе молочной продукции не выявлено патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл или листерий, токсичных элементов и радионуклидов.

"Фальсификация немолочными жирами выявлена в 8 пробах молока из 90 отобранных, в 6 пробах творога из 73 отобранных, то есть не превышает 8 процентов. Таким образом, информация о массовой фальсификации молочной продукции растительными жирами не подтверждается", - резюмировали в ведомстве.

В 2016 году Россельхознадзор сообщал, что в России в молоко, кроме воды, подмешивают крахмал, мел, соду, известь, борную или салициловую кислоты и даже гипс.