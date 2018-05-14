В Мегионе муниципальный "Тепловодоканал" должен рекультивировать загрязненную сточными водами землю

В Мегионе (ХМАО) по иску прокурора муниципальный "Тепловодоканал" должен рекультивировать загрязненный участок площадью в 7 тыс. "квадратов", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Было установлено, что загрязнение участка произошло в результате сброса "грязных" сточных вод с территории муниципального предприятия. Поскольку компания никак не исправляла ситуацию, в суд ушел иск с требованием обязать "Тепловодоканал" рекультивировать землю и привести ее в первоначальное состояние. Суд встал на сторону истца.

Напомним, ранее организация уже попадала в криминальные хроники. Бывший глава "Тепловодоканала" наказан "условкой" за махинации с бюджетными деньгами. У предприятия были долги по зарплате.