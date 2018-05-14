Ямальские дороги готовы к паводку

Ямальские дорожники закончили подготовку к периоду прохождения паводка в регионе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства автономного округа.

По информации дирекции дорожного хозяйства автономного округа, на сегодняшний день очищена насыпь автодорог и подъездов к мостам от снежного вала, открыты и очищены от снега оголовки водопропускных труб, подготовлены инертные материалы для устранения промоин и сформированы противопаводковые бригады в составе рабочих и дорожной техники.

"Подрядными организациями выполнены работы по подготовке к паводковому периоду в полном объеме на всей протяженности сети автодорог регионального значения. Участки, по которым есть риск подтопления, на особом контроле", - сообщили специалисты.

Пристальное внимание обращено на участок "Надым - Старый Надым", который в прошлом году был подтоплен из-за резкого повышения уровня воды. Дорожники подготовили аварийный запас песка и щебня для оперативного восстановления проезжей части в случае её размытия. Для того, чтобы снизить негативные последствия от паводка, установлена дамба.

Запланировано бурение 6 тыс. лунок на реке Надым. Это поможет ускорить и облегчить прохождение ледохода в районе проблемного участка. Как сообщили в управлении ГО и ЧС администрации Надымского района, эту работу проведут в период с 20 по 25 мая.