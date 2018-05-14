Спикеры школы управления "Сколково" проведут образовательные лекции для прикамцев

в этот день
14.05.18
12:42
В Екб.14:42
У могилы участника группы Дятлова нашли кости и куски от гроба
Отставка с обысками: к экс-главе Миасса снова пожаловали правоохранители
В Ядрово из гладкостволки обстреляли мусоровоз. Подробности
Главное
Бастрыкин может перейти в Конституционный Суд

Тема дня
"Без инвестиций в промышленность развития экономики не будет" После избрания главой государства Владимир Путин представил приоритеты на будущие шесть лет, среди главных источников роста экономики он назвал увеличение инвестиций до 25–27% ВВП. Но реальны ли эти цифры с новым кабмином?
14.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 14


В Тюмени назревает экологический протест. Горожане предупреждают: "Будет, как в Волоколамске…" Экологический протест в Тюмени становится проблемой и, судя по всему, может стать основным лейтмотивом предстоящей избирательной кампании в местную гордуму. Недавняя ночная вырубка несколько сотен деревьев в безымянном сквере у автовокзала ради строительства очередного рынка стала последней каплей в терпении активистов-экологов.
11.05.2018
политика ;  | комментариев: 2
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Сирии разбился российский "Аллигатор"
"Разнести к чертям этот отель": жительница Екатеринбурга рассказала, как российские туристы отметили 9 мая в Турции
"Позорище безграмотное". В Кургане власти допустили размещение баннеров с ошибками к Дню Победы
Минобороны РФ прокомментировало "перехват" Ту-95МС авиацией США
Россиянам предлагают подписать петицию против повышения пенсионного возраста
Медведев выдвинул кандидатов в новое правительство
В Волоколамске дети заговорили о революции, в Ядрово обстрелян мусоровоз
В Кургане кран упал на железнодорожные пути
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 513



Новости
14.05.2018 09:42 Мск (11:42 Екб)
общество | Пермский край
Спикеры школы управления "Сколково" проведут образовательные лекции для прикамцев
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

президент Московской школы управления СКОЛКОВО Андрей Шаронов (2018) | Фото: пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермском крае пройдет серия лекций экспертов Московской школы управления "Сколково". Первым спикером, выступившим в регионе, стал президент школы Андрей Шаронов.

"Я: 2.0. О важности трансформации любого из нас" - так звучала тема лекции. Шаронов обозначил направления по развитию личностного потенциала и рассказал о ценности человеческого ресурса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Перспективы проведения образовательных мероприятий школы "Сколково" в крае губернатор Пермского края Максим Решетников и Андрей Шаронов обсудили во время рабочей встречи. Слушателями первой лекции стали руководители подразделений органов государственной власти, представители региональных предприятий, ВУЗов, бизнесмены, студенты.

президент Московской школы управления СКОЛКОВО Андрей Шаронов(2018)|Фото: пресс-служба губернатора Пермского края

Открыл лекцию и поприветствовал собравшихся Максим Решетников. Как отметил губернатор, в потоке будничных дел не всегда хватает времени на саморазвитие и самообразование, при этом сегодня особенно важно постоянно учиться чему-то новому. Поэтому важно "подниматься над каждодневными заботами и смотреть, какие горизонты перед нами открываются".

"Сегодняшним мероприятием мы открываем цикл лекций и встреч. Для нас очень важно, чтобы на этих встречах присутствовали представители власти: и законодательной, и краевой, и региональной; представители бизнеса - и крупных предприятий, и малого бизнеса; чтобы обязательно присутствовала молодежь – наш резерв, обязательно - представители ВУЗов и науки. Для чего нам это нужно? Чтобы мы говорили на одном языке, чтобы у нас у всех было единое понимание того, что вокруг нас происходит, как меняется глобальный мир, - пояснил Максим Решетников. – Нам, региону, чтобы быть и дальше конкурентоспособными, нужно ускорять свое развитие. А это можно сделать за счет того, что мы здесь внутри будем лучше понимать друг друга, будем тратить меньше времени на проработку, на обдумывание, на обсуждение. Будем быстрее принимать решения, быстрее их реализовывать, быстрее и гибче реагировать на вызовы меняющегося мира".

президент Московской школы управления СКОЛКОВО Андрей Шаронов(2018)|Фото: пресс-служба губернатора Пермского края

Резюмируя итоги первой лекции в Перми, Андрей Шаронов отметил, что лекции позволяют открыть новые возможности, пересмотреть самооценку, а значит достичь больших результатов, важных для развития региона. "Пермский край – регион с большим потенциалом, для его успешного развития важно, чтобы люди хотели именно здесь жить и работать, чтобы они связывали свои долгосрочные планы именно с этим регионом", - отметил Андрей Шаронов.

Проведение лекций для жителей Пермского края станет регулярным мероприятием.

Другие новости по темам: Сколково, Андрей Шаронов, Максим Решетников, образовательные лекции
14.05.2018 09:42 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
11:42 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Спикеры школы управления "Сколково" проведут образовательные лекции для прикамцев
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+