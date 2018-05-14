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"Без инвестиций в промышленность развития экономики не будет" После избрания главой государства Владимир Путин представил приоритеты на будущие шесть лет, среди главных источников роста экономики он назвал увеличение инвестиций до 25–27% ВВП. Но реальны ли эти цифры с новым кабмином?
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 14


В Тюмени назревает экологический протест. Горожане предупреждают: "Будет, как в Волоколамске…" Экологический протест в Тюмени становится проблемой и, судя по всему, может стать основным лейтмотивом предстоящей избирательной кампании в местную гордуму. Недавняя ночная вырубка несколько сотен деревьев в безымянном сквере у автовокзала ради строительства очередного рынка стала последней каплей в терпении активистов-экологов.
11.05.2018
политика ;  | комментариев: 2
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Новости
14.05.2018 09:48 Мск (11:48 Екб)
общество | Челябинская область
Челябинские дольщики "Речелстроя", которым звонил Путин, собрались устроить пикет в Москве
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Речелстрой, пикет, Андрей Пязок, (2018) | Фото: vk.com/iglakecity

Завтра, 15 мая, дольщики челябинского микрорайона "Чурилово Lake City" проведут в Москве одиночный пикет у здания Государственной думы, сообщили Накануне.RU представители инициативной группы.
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Проводить протестную акцию дольщики решили после того, как с дома второй очереди 3,25 убрали кран.

Дольщики опасаются, что дом не будет достроен.

"Нам надоело, что нас только "кормят" обещаниями!! Дубровский не выполняет поручение президента! Ему плевать на людей! Мы хотим напомнить президенту о его обещании - лично контролировать дальнейшее строительство", - говорят представители инициативной группы.

Напомним, по итогам визита на Южный Урала 9 ноября президент России Владимир Путин позвонил дольщикам "Речелстроя". В результате глава государства поручил губернатору Борису Дубровскому провести встречу с дольщиками "Речелстроя", отметив при этом необходимость ещё раз дополнительно разъяснить перспективы продолжения и окончания строительства микрорайона.

По итогам встречи стало известно, что достраивать проблемный микрорайон будет компания "Западный луч", принявшая на себя обязательства "Речелстроя".

Стоит отметить, что 12 декабря был задержан депутат Челябинской гордумы, учредитель строительной компании "Речелстрой" Андрей Пязок. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии следствия, в период 2015-2016 годов обвиняемым были похищены денежные средства дольщиков строительства нескольких жилых домов.

Другие новости по темам: Речелстрой, строительство, дольщики, Чурилово, Западный луч, пикет, Андрея Пязок,
14.05.2018 09:48 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
11:48 Екб


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Челябинские дольщики "Речелстроя", которым звонил Путин, собрались устроить пикет в Москве
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