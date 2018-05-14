Челябинские дольщики "Речелстроя", которым звонил Путин, собрались устроить пикет в Москве

Завтра, 15 мая, дольщики челябинского микрорайона "Чурилово Lake City" проведут в Москве одиночный пикет у здания Государственной думы, сообщили Накануне.RU представители инициативной группы.

Проводить протестную акцию дольщики решили после того, как с дома второй очереди 3,25 убрали кран.

Дольщики опасаются, что дом не будет достроен.

"Нам надоело, что нас только "кормят" обещаниями!! Дубровский не выполняет поручение президента! Ему плевать на людей! Мы хотим напомнить президенту о его обещании - лично контролировать дальнейшее строительство", - говорят представители инициативной группы.

Напомним, по итогам визита на Южный Урала 9 ноября президент России Владимир Путин позвонил дольщикам "Речелстроя". В результате глава государства поручил губернатору Борису Дубровскому провести встречу с дольщиками "Речелстроя", отметив при этом необходимость ещё раз дополнительно разъяснить перспективы продолжения и окончания строительства микрорайона.

По итогам встречи стало известно, что достраивать проблемный микрорайон будет компания "Западный луч", принявшая на себя обязательства "Речелстроя".

Стоит отметить, что 12 декабря был задержан депутат Челябинской гордумы, учредитель строительной компании "Речелстрой" Андрей Пязок. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии следствия, в период 2015-2016 годов обвиняемым были похищены денежные средства дольщиков строительства нескольких жилых домов.