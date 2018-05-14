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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
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от издателя  |  комментариев: 14


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политика ;  | комментариев: 2
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Новости
14.05.2018 09:46 Мск (11:46 Екб)
спорт | Свердловская область
Нижнетагильский ХК "Спутник" остался без пресс-секретаря
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Ирина Казанцева, бывший пресс-секретарь ХК &quot;Спутник&quot; (2018) | Фото: vk.com/kazantseva2703

Многолетний пресс-секретарь нижнетагильского ХК "Спутник" Ирина Казанцева покинула клуб. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом она сама сообщила на своей странице в соцсети.
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"Пришло время прощаться. Сегодня мой последний рабочий день в должности пресс-секретаря ХК "Спутник". Если честно, уйти из клуба я планировала только на пенсию, но, увы, отставка последовала немного раньше. Сложно ставить точку там, где остается часть души, где язык не повернется назвать любимое дело работой... Но не все зависит от нас и наших желаний, а значит, пора прощаться", - написала Казанцева, поблагодарив всех за совместную работу.

Кто займет должность пресс-секретаря "Спутника", не уточняется. На официальном сайте клуба никакой информации об этом нет.

Напомним, недавно в руководстве "Спутника" произошли изменения: команду покинул директор Александр Балбашев. Ранее сообщалось, что нижнетагильский хоккейный клуб прекратит выступления в чемпионате Высшей хоккейной лиги. В будущем сезоне команда будет играть в дивизионе рангом ниже – Первенстве ВХЛ.

Добавим, по итогам минувшего сезона клуб занял 26-е место из 27-ми в чемпионате ВХЛ.

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14.05.2018 09:46 Мск | Нижний Тагил | информационная служба Накануне.RU
11:46 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 04.05.2018 13:04 Мск
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Ранее 05.04.2018 13:45 Мск
Тагильский ХК "Спутник" покинет чемпионат ВХЛ и сосредоточится на воспитании молодежи








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Нижнетагильский ХК "Спутник" остался без пресс-секретаря
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