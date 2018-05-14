Нижнетагильский ХК "Спутник" остался без пресс-секретаря

Многолетний пресс-секретарь нижнетагильского ХК "Спутник" Ирина Казанцева покинула клуб. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом она сама сообщила на своей странице в соцсети.

"Пришло время прощаться. Сегодня мой последний рабочий день в должности пресс-секретаря ХК "Спутник". Если честно, уйти из клуба я планировала только на пенсию, но, увы, отставка последовала немного раньше. Сложно ставить точку там, где остается часть души, где язык не повернется назвать любимое дело работой... Но не все зависит от нас и наших желаний, а значит, пора прощаться", - написала Казанцева, поблагодарив всех за совместную работу.

Кто займет должность пресс-секретаря "Спутника", не уточняется. На официальном сайте клуба никакой информации об этом нет.

Напомним, недавно в руководстве "Спутника" произошли изменения: команду покинул директор Александр Балбашев. Ранее сообщалось, что нижнетагильский хоккейный клуб прекратит выступления в чемпионате Высшей хоккейной лиги. В будущем сезоне команда будет играть в дивизионе рангом ниже – Первенстве ВХЛ.

Добавим, по итогам минувшего сезона клуб занял 26-е место из 27-ми в чемпионате ВХЛ.