В Северном поселке Кургана мусоровоз въехал в остановку, а потом взорвался

В Кургане мусоровоз въехал в остановку, после чего загорелся.

Инцидент произошел в 5.00 14 мая на улице Комиссаров в Северном поселке, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Кургана.

Фото ЧП выложили в группу "Вконтакте" "Инцидент Курган".

По предварительной информации, водитель услышал в двигателе громкий хлопок, автомобиль загорелся, после чего огонь перекинулся на газовый баллон машины, он также взорвался.

Прибывшие на место происшествия пожарные потушили огонь в 5.44.

Сейчас причина возгорания машины устанавливается.