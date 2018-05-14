В Сургуте определились с кандидатом на пост руководителя КСП

Депутаты Сургута определились с кандидатом на пост руководителя городской контрольно-счетной палаты. Решение по кандидату будет принято через неделю, передает корреспондент Накануне.RU.

В должности главы КСП будет утвержден исполняющий обязанности руководителя палаты Владислав Жуков. Он временно возглавил КСП в 2017 г., после ухода Ирины Володиной. С приставкой и.о. руководителя зам проработал больше года.

Во многом участь Жукова решили награды, полученные им, как руководителем, и КСП в течение 2017 г. Владислав Жуков был награжден дипломом I степени и признан победителем конкурса "Лучшая практика внешнего муниципального финансового контроля" по Уральскому федеральному округу, аналогичный диплом получила КСП по итогам общероссийского конкурса Союза МКСО.

"Владислав Игоревич пользуется заслуженным авторитетом и уважением коллектива, проявляет коммуникабельность, социальную и профессиональную активность, выражает готовность и способность содействовать решению проблем, возникающих в сфере профессиональной деятельности", - отмечено в материалах к заседанию комитета думы Сургута.