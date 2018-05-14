На праймериз "ЕР" заявился главврач "Урала без наркотиков"

В праймериз "Единой России" в думу Екатеринбурга примет участие главный врач "Областной наркологической больницы" - "Урал без наркотиков" Антон Поддубный. Как сообщается на сайте местного отделения партии, главврач был зарегистрирован 11 мая, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Антон Поддубный претендует на выдвижение по Чкаловской территориальной группе № 16. В этой же группе зарегистрирован депутат Дмитрий Сергин.

Свои силы на праймериз "ЕР" второй раз попытает и директор ООО "Девять с половиной" и ведущий новостей Иннокентий Шеремет.

Напомним, что единый день для предварительного голосования для последующего выдвижения кандидатов в депутаты на выборах в Екатеринбургскую городскую думу от партии "Единая Россия" - 3 июня, а срок выдвижения участников праймериз "ЕР" продлен с 8 мая до 15 мая включительно. Выборы в гордуму пройдут 18 сентября 2018 г.