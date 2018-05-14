Власти оказали поддержку компаниям Вексельберга. Сумму Силуанов называть отказался

Российские власти оказали поддержку компаниям Виктора Вексельберга. Об этом сообщил журналистам и.о. министра финансов Антон Силуанов. При этом он отказался рассказать подробности.

По его словам, компаниям Вексельберга была оказана поддержка на прошлой неделе.

" По сумме мне не хотелось бы говорить… Уже оказана поддержка, на прошлой неделе, неделю назад", - приводит слова Силуанова РИА Новости.

Новые антироссийские санкции США были введены 6 апреля. Ограничения коснулись российских олигархов и компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. В список, в частности, попали Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

19 апреля стало известно, что Вексельберг обсуждал с премьер-министром России Дмитрием Медведевым последствия от американских ограничений.

Стоит отметить, что Вексельберг попал в десятку самых богатых бизнесменов в России обновленного рейтинга Forbes. Состояние председателя совета директоров группы компаний "Ренова" оценивается в $14,4 млрд.