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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
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от издателя  |  комментариев: 14


В Тюмени назревает экологический протест. Горожане предупреждают: "Будет, как в Волоколамске…" Экологический протест в Тюмени становится проблемой и, судя по всему, может стать основным лейтмотивом предстоящей избирательной кампании в местную гордуму. Недавняя ночная вырубка несколько сотен деревьев в безымянном сквере у автовокзала ради строительства очередного рынка стала последней каплей в терпении активистов-экологов.
11.05.2018
политика ;  | комментариев: 2
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Новости
14.05.2018 09:22 Мск (11:22 Екб)
экономика | В России
Власти оказали поддержку компаниям Вексельберга. Сумму Силуанов называть отказался
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Уральский турбинный завод, УТЗ, Виктор Вексельберг (2017) | Фото: Накануне.RU

Российские власти оказали поддержку компаниям Виктора Вексельберга. Об этом сообщил журналистам и.о. министра финансов Антон Силуанов. При этом он отказался рассказать подробности.
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По его словам, компаниям Вексельберга была оказана поддержка на прошлой неделе.

" По сумме мне не хотелось бы говорить… Уже оказана поддержка, на прошлой неделе, неделю назад", - приводит слова Силуанова РИА Новости.

Новые антироссийские санкции США были введены 6 апреля. Ограничения коснулись российских олигархов и компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. В список, в частности, попали Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

19 апреля стало известно, что Вексельберг обсуждал с премьер-министром России Дмитрием Медведевым последствия от американских ограничений.

Стоит отметить, что Вексельберг попал в десятку самых богатых бизнесменов в России обновленного рейтинга Forbes. Состояние председателя совета директоров группы компаний "Ренова" оценивается в $14,4 млрд.

Другие новости по темам: виктор вексельберг, санкции, поддержка, антон силуанов
14.05.2018 09:22 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:22 Екб


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Власти оказали поддержку компаниям Вексельберга. Сумму Силуанов называть отказался
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