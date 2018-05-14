Пермский "Амкар" не получил лицензию РФС на предстоящий сезон

На заседании комиссии Российского футбольного союза трем клубам было отказано в лицензии на предстоящий сезон. В их числе – пермский "Амкар", сообщили Накануне.RU в пресс-службе РФС.

Два других клуба – ленинградский "Тосно" и "Ростов". Причина – неисполнение обязательных критериев, к примеру, финансовых. "Ростову" также отказано в лицензии УЕФА на сезон 2018-19 гг. Апелляции на решения, если таковые поступят, рассмотрят в конце мая.

Напомним, ранее руководство пермского клуба заявляло о финансовых проблемах. Кроме того, в марте пришлось переносить домашние матчи в Уфу и Москву. Совместная комиссия РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России по футболу признала не соответствующим принятым стандартам газон стадиона "Амкара", который был испорчен обильными снегопадами.

Все необходимые работы для приведения поля в порядок были сделаны сразу же, как только это позволила погода. 10 апреля клуб вернул себе право на проведение игр на своем стадионе.