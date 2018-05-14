В Зауралье пьяный водитель из Челябинска сбил 16-летнюю велосипедистку

В Курганской области пьяный водитель из Челябинска сбил 16-летнюю велосипедистку.

Авария произошла 12 мая около 16.40 на 1 км автодороги "Курорт Озеро - г. Щучье" в Щучанском районе, сообщили Накануне.RU в ГИБДД региона.

36-летний житель Челябинска, управляя автомобилем "MITSUBISHI Lancer", допустил наезд на девочку, которая двигалась по обочине дороги на велосипеде.

В результате происшествия несовершеннолетняя получила травмы.

"Водитель с места ДТП скрылся, но спустя несколько часов был задержан сотрудниками полиции. По результатам проведенного освидетельствования у водителя установлено состояние опьянения. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются", - добавили в полиции.