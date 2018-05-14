В Зауралье мотоциклист без шлема и прав погиб, врезавшись в дерево

В Курганской области мотоциклист без шлема и прав погиб, врезавшись в дерево.

ДТП произошло 11 мая в 7.40 на 2 км дороги "Подъезд к с. Просвет", сообщили Накануне.RU в ГИБДД Зауралья.

28-летний житель Кетовского района, управляя мотоциклом "Урал", не справился с управлением и допустил наезд на дерево - в результате происшествия водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия.

В ходе разбирательства по факту ДТП сотрудниками полиции установлено, что водитель права управления транспортными средствами не имел, мотошлем во время движения не использовался. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.