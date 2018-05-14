На Среднем Урале завершается отопительный сезон: в каких городах первыми отключат тепло

В муниципальных образованиях Среднего Урала завершается отопительный сезон. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

По оперативным данным регионального МинЖКХ, с 14 мая отключение теплоснабжения начнется в Екатеринбурге, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Качканаре, Сысерти, Тавде, Атиге и ряде других территорий.

"В отдельных районах области в ночные часы температура по-прежнему сохраняется на достаточно низких и даже на минусовых отметках. В этой связи напоминаем главам муниципалитетов о том, что отключение тепла должно осуществляться в зависимости от температурных показателей и поэтапно – сначала в жилом фонде, затем в объектах социальной сферы. Отопление в детских садах, школах, больницах и других учреждениях с дневным и круглосуточным пребыванием людей может быть отключено только после установления стабильно теплых температур", - подчеркнул министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг потребителям, завершение отопительного сезона допускается в период, когда на протяжении пяти дней среднесуточная температура наружного воздуха составляет не ниже +8 градусов Цельсия. При этом решение об отключении теплоисточников принимается органами местного самоуправления.