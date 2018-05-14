Россияне стали чаще покупать люксовые автомобили на вторичном рынке

В первом квартале 2018 года российский рынок люксовых подержанных автомобилей вырос на 13% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Отмечается, что в первые три месяца года продано 368 люксовых автомобилей с пробегом.

В сегменте Luxury наибольшей популярностью у россиян пользуются подержанные авто бренда Bentley: 131 перепроданный автомобиль был именно этой марки (36% от всех продаж).

На втором месте - Mercedes-Maybach - 32% от всех продаж, это 118 машин. Третье место у бренда Maserati - 52 автомобиля с пробегом.

Четвертое и пятое места - у Rolls-Royce (42 подержанных автомобиля) и Lamborghini (11 авто) соответственно. Далее идут Ferrari (8 шт) и Aston Martn (6 авто).

По данным экспертов, около 60% всех машин сегмента с пробегом (213 штук) были проданы в Москве и Московской области. 30 штук - в Санкт-Петербурге, 24 - в Краснодарском крае. По 6 люксовых машин с пробегом были проданы в Дагестан, Ставропольский край, Воронежскую и Свердловскую области. Еще в 35 российских регионах было приобретено от 1 до 5 подержанных люксовых автомобилей.

Что касается рынка новых люксовых автомобилей, то, по данным "Автостата", с января по март текущего года он сократился на 5% и составил 331 проданный автомобиль.

Напомним, ранее депутат Тюменской областной думы от ЛДПР Михаил Селюков предложил снизить налоговую ставку для владельцев автомобилей эконом-класса и поднять ее для владельцев автомобилей класса люкс.