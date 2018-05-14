"Встречаются вопиющие случаи". Челябинские активисты ОНФ озвучили итоги мониторинга Вечных огней

В Челябинской области представители Общероссийского народного подвели итоги мониторинга Вечных огней в регионе. Большинство мемориалов приведены в порядок, но есть и вопиющие случаи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального штаба ОНФ.

Общественники выявили 125 мемориалов памяти, посвященных героям Великой Отечественной войны.

"Они находятся в разном состоянии. Большинство были силами местных активных жителей и властей приведены в порядок, но встречаются и вопиющие случаи. Так, в Каслях памятник землякам, погибшим на фронтах Отечественной войны, остро нуждается в реконструкции. Несколько плит не хватает на мемориальном комплексе "Они защищали Родину" в Верхнем Уфалее. Явно не хватает внимания памятникам, находящимся в небольших населенных пунктах", – рассказал представитель регионального штаба ОНФ в Челябинской области Виталий Вороной.

Теперь общественники направят обращения в местные администрации с просьбой привести в порядок мемориальные комплексы.