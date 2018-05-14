В Кургане пьяный водитель сбил пьяного пешехода

В Кургане нетрезвый водитель сбил пьяного пешехода.

ДТП произошло 11 мая в 3.55 у дома №93 по улице Куйбышева, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Кургана.

28-летний мужчина-водитель, управляя автомобилем "Ниссан" в состоянии алкогольного опьянения, при движении по улице Куйбышева со стороны улицы Пролетарской в сторону улицы Ленина допустил наезд на 27-летнего мужчину-пешехода, находившегося на проезжей части с неопределенной целью.

Пешеход был с признаками алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.

В результате происшествия мужчина-пешеход получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.