Мокрый снег вернётся в Свердловскую область

В Свердловскую область вернутся заморозки. Ночью и утром 15 мая в регионе ожидается от 0 до -5 градусов по Цельсию, сообщили Накануне.RU в Уральском Гидрометцентре.

16 мая в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ночью небольшой дождь, временами с мокрым снегом, днем без существенных осадков. Небольшой дождь пройдёт и 15 мая. Ночью температура с 14 по 16 мая составит от 0 до +8, а днём от +11 до +17 градусов по Цельсию.

Напомним, что сегодня продолжает действовать предупреждение о смоге в Екатеринбурге. Была объявлена первая степень опасности.