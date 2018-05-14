Санкции с КНДР могут быть сняты до 2020 года

Госсекретарь США Майк Помпео посулил "процветание" КНДР в случае ядерного разоружения. Вашингтон настаивает на полном и проверяемом разоружении в течение короткого времени, а Пхеньян взамен требует гарантий своей безопасности и "синхронных шагов". Одним из таких шагов может быть ослабление санкций, ограничивавших торговлю КНДР углём, железом, морепродуктами и текстилем, а также поставки нефти в Северную Корею.

Конкретный механизм осуществления этих шагов пока не известен, но, как отмечает южнокорейская The Korea Herald, крайний срок для их реализации – 2020 год – в США в это время пройдут президентские выборы, а в КНДР завершится очередной пятилетний план.

КНДР уже объявила о прекращении ядерных испытаний, закрытии и скором демонтаже своего ядерного полигона.

12 июня в Сингапуре должна состояться встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа - первые в истории прямые переговоры глав КНДР и США.