В Курганской области поезд насмерть сбил пенсионерку

В Зауралье поезд сбил женщину.

Трагедия произошла 13 мая в 11.13 на 4 пикете 2227 километра станции Шумиха, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

"Была смертельно травмирована пожилая женщина, на вид - 65-70 лет, которая попыталась перейти железнодорожные пути перед близко идущим поездом в неположенном месте. Машинистом применялось экстренное торможение и подавались сигналы большой громкости. Однако ввиду близкого расстояния травмирования избежать не удалось", - отметили в СК.

Женщина от множественных травм скончалась на месте происшествия. Личность пострадавшей устанавливается.