В Индонезии произошел новый теракт: сообщается о семи погибших

Во втором по величине городе Индонезии Сурабая произошел четвертый за два дня теракт.

Как сообщает The Jakarta Globe в Twitter, взрыв прогремел у полицейского участка. Издание публикует запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как к зданию подъезжают два скутера, и один из них взрывается.

CCTV footage shows two individuals on a motorbike detonating a bomb at the gate of #Surabaya police station (Mapolrestabes) at 8.50 a.m. this morning, injuring police officers. pic.twitter.com/UBdurtqT2z — The Jakarta Globe (@thejakartaglobe) 14 мая 2018 г.

В настоящий момент данные о числе жертв теракта разнятся. Jakarta Post сообщает о семи погибших. Еще несколько полицейских получили ранения.

13 мая семья террористов-смертников из шести человек устроила взрывы в трех христианских церквях. Отец семейства подорвал себя в Пятидесятнической Церкви, его жена и две дочери 12 и 9 лет совершили атаку в Христианской Церкви Индонезии. Сыновья 18 и 12 (по иной информации 17 и 15) лет произвели взрывы в Церкви Девы Марии. Погибли 13 человек, десятки получили ранения, сообщает "Лента.ру".

По данным полиции, семья была причастна к местной террористической организации "Джемаа Аншарут Даула" (JAD), которая связана с группировкой "Исламское государство" (запрещена в России).

Напомним, вечером 12 мая теракт произошел во французской столице. Двадцатилетний чеченец Хамзат Азимов напал с ножом на прохожих. Один человек погиб, четверо пострадали. Полиция ликвидировала злоумышленника.