Роспотребнадзор обнаружил массу нарушений на "Водоканале" Асбеста

В Свердловской области Роспотребнадзор пресек нарушения санитарного законодательства на асбестовском "Водоканале".

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, в январе этого года стали поступать жалобы от жителей Асбеста на некачественную питьевую воду, тогда же было установлено наличие ротавируса в питьевой воде, подаваемой горожанам. В феврале 2018 года Роспотребнадзор решил проверить местное АО "Водоканал".

"В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований (в питьевой воде, подаваемой населению, содержание железа, кремния, жесткость, мутность превышали гигиенические нормативы почти в два раза), а также были выявлены факты незащищенности водопроводных сооружений (отсутствие ограждения скважин, наличие возможности доступа посторонних лиц к водопроводным сооружениям)", - сообщили в Роспотребнадзоре.

В марте-апреле 2018 года юридическое и должностное лица были оштрафованы на общую сумму 367 тысяч рублей. Кроме этого, предприятию вручено предписание об устранении выявленных нарушений, которое, как заверили в ведомстве, по истечении срока будет проконтролировано.

Как сообщало Накануне.RU, в феврале этого года в Асбесте произошла серьезная коммунальная авария, из-за чего в ряде районов города была прекращена подача воды.