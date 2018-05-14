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Тюменские зоозащитники заявляют, что на территории детсада замурованы двое щенков
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щенки, детский сад (2018) | Фото: ЧС Тюмень

Тюменские зоозащитники сообщили, что на территории детсада №146 по адресу ул. Стахановцев заживо замуровали под крыльцом двух щенков.

Волонтер Светлана сообщила Накануне.RU, что каждый день подкармливала щенков, которые родились под верандой детского сада, пока зоозащитники подыскивали для них дом. Однако, по словам активистки, от щенков, возможно, решили избавиться другими, более быстрыми и менее гуманными методами: сперва их якобы пытались отравить, а после - вовсе засыпали веранду песком.

"Вместе со мной их подкармливала женщина. Она собрала какую-то отраву. Они три дня отлеживались. Я пришла их кормить, а они кое-как лапами двигают. Теперь другой метод - завалили веранду песком, засыпали место, откуда они выходили. Я пришла их кормить, а они там скулят. Небольшое отверстие вырыли, но там кирпичи, щебень. Я сама не могла оттуда эти камни выковырять. Они сидели там замурованные. Потом охранник меня оттуда выпнул - "убирайтесь, а то полицию вызову". Если бы мне не нужно было в ночь на работу, пусть бы вызывал, а так - не стала с ним связываться. Я поставила еду, он потребовал забрать, чтобы крыс не разводить. Я сказала, что сегодня выходной день и они до вечера все съедят. Не знаю, выбросил или нет, но волонтер, которая приходила после меня, говорила, что каша там осталась", - заявила зоозащитница.

щенки, детский сад(2018)|Фото: ЧС Тюмень

По ее словам, о ситуации осведомлена служба отлова бездомных животных "Леспаркхоз". Здесь могут осмотреть зверей, привить их и, если повезет, найти им хозяина.

В детском саду №146 прокомментировали ситуацию. Руководство дошкольного учреждения утверждает, что щенков никто не замуровывал.

"Щенки жили под верандой - там собака ощенилась. Она их увела. Женщина, которая сообщила о щенках в социальных сетях, подкармливала их. Выманивала их за забор. Потом они обратно забирались. В четверг-пятницу нам привезли песок. Когда мы начали засыпать веранду - там уже никого не было, их выгнали из-под веранды. Щенков увела мать. Мы даже не видели куда. Их никто не засыпал. После того, как эта женщина нам позвонила - мы еще раз все проверили. Никаких щенков под верандой нет. Если бы кто-то остался - они бы скулили", - сообщили в детском саду.

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14.05.2018 08:59 Мск | Тюмень | Ксения Теплякова
10:59 Екб


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Тюменские зоозащитники заявляют, что на территории детсада замурованы двое щенков
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