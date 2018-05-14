Силуанов пообещал не повышать НДФЛ

И.о. министра финансов Антон Силуанов заверил, что Правительство не будет повышать НДФЛ.

По его словам, "в наших расчетах мы не планируем повышение НДФЛ".

И.о. министра, претендующий на пост вице-премьера в новом кабмине, заявил, что все решения по настройке налоговой системы России должны быть приняты до середины июля. Его слова передает ТАСС.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о повышении ставки НДФЛ до 15%. Занимавший тогда вице-премьера Аркадий Дворкович счел небольшой разницу между 13% и 15% подоходного налога.