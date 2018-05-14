Двое подростков, прикованных к друг другу наручниками, упали с многоэтажки в Москве

Следственный комитет завел уголовное дело после обнаружения на западе Москвы тел двух подростков с травмами, характерными для падения с высоты. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления ведомства по Москве Юлия Иванова.

СК устанавливает все обстоятельства произошедшего, сообщает ТАСС.

Тела девушки и юноши 2000 и 2001 годов рождения были обнаружены возле дома на Истринской улице. Следователи считают, что они выпали из окна лестничной площадки 14-го этажа жилого дома.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев, погибшие были прикованы наручниками друг к другу.

Ранее сообщалось, что 10 мая на реке Синячиха в поселке Верхняя Синячиха утонул 14-летний мальчик. В МЧС сообщали, что подросток не смог удержаться за скользкую льдину и оказался в воде.